ONU : Le Conseil de sécurité remet aux Etats la lettre du Mouvement Sahraouis pour la paix

La lettre adressée au secrétaire général de l'ONU par le Mouvement Sahraouis pour la Paix (MSP), au sujet des violations du cessez-le-feu au Sahara par le Polisario, a été distribuée aux 193 Etats membres des Nations unies, en tant que document officiel du Conseil de sécurité.

Ce dernier avait été saisi de cette lettre envoyée à l’ONU le 19 avril dernier, dans laquelle ce mouvement dissident du Polisario fait part de sa préoccupation face aux risques d'une rupture unilatérale du cessez-le-feu établi depuis 1991.

«Nous craignons que cette tournure des événements, tout comme l’entêtement du front Polisario à ne faire aucun cas du cessez-le-feu, ne mènent une fois de plus notre région au bord du précipice», a souligné le premier secrétaire du MSP, Hach Ahmed.

«Il est plus urgent que jamais que la communauté internationale s’engage fermement à faire avancer le processus politique et à trouver au plus vite une solution juste et durable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité», a plaidé Hach Ahmed, frère de l’ancien représentant du polisario à New York, Bukhari Ahmed, décédé en 2018.

Il a ajouté qu’«à ce tournant décisif, nous appelons toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue afin de favoriser la reprise immédiate du processus politique et d’instaurer un climat propice au dialogue».