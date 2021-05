Maroc - Espagne : Josep Borrell appelle au maintien de la coopération

Le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a défendu les «bonnes relations» entre l’UE et le Maroc. Il a appelé à préserver ces rapports, notamment dans le cadre de la gestion des migrations «dans un esprit de coopération et de dialogue».

Ceuta es la frontera europea con Marruecos, y la UE hará lo necesario para apoyar a España ante estos difíciles momentos. La mayor prioridad ahora es proteger la vida de los migrantes y devolver la normalidad a Ceuta. (1/2) pic.twitter.com/THH2Aj9Bcx — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 18, 2021

Dans sa déclaration, Borrell a indiqué aussi que l’Union européenne entretenait une relation de partenariat «très solide et stratégique» avec le Maroc, et qui a été renforcée après de nombreuses années de bonne coopération. «Dans des moments comme ceux-ci, nous devons continuer d’appeler à la coopération», a-t-il ajouté, au lendemain de l’arrivée de plus de plus de 8 000 personnes à Ceuta.

Dans ce contexte, Borrell a rappelé que ces événements étaient sans précédent. «Ceuta est la frontière européenne avec le Maroc. L’UE fera le nécessaire pour aider l’Espagne en ces temps difficiles», a indiqué le représentant. Pour lui, que «la priorité est maintenant de protéger la vie des migrants et de rétablir une situation normale à Ceuta».