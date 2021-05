Crise migratoire à Ceuta : Ramid reproche à l’Espagne l'accueil de Brahim Ghali

L'Espagne a l'obligation de respecter les droits du Maroc dans la mesure où il respecte les siens, a insisté, mardi, le ministre d'Etat chargé des droits de l'Homme et des relations avec le Parlement, Mustapha Ramid. Sur ses réseaux sociaux, il est revenu sur l'accueil du chef du Polisario, Brahim Ghali, «sous une fausse identité, sans tenir compte des relations de bon voisinage qui exigent coordination et consultation, ou du moins de prendre le soin d'en informer le Maroc». Pour lui, il s'agit d'un acte «irresponsable et totalement inacceptable».

«Qu'attendait l'Espagne du Maroc quand elle a hébergé le responsable d'une bande qui a pris les armes contre lui ? Qu'aurait perdu l'Espagne si elle avait consulté le Maroc au sujet de l'accueil de cet individu ? Pourquoi l'Espagne n'a-t-elle pas annoncé la présence sur son sol de l'individu en question en sa véritable identité ? N'est-ce pas là une preuve de sa conscience que l'acte commis est contraire aux relations de bon voisinage ? Et si c'était le Maroc qui a commis cet acte ?», s'est interrogé le ministre, confirmant les propos de l'ambassadrice du Maroc à Madrid liant l'exode massif des Marocains vers Ceuta et l'affaire Brahim Ghali.

Plus loin, il a déploré que l'Espagne a préféré sa relation avec le mouvement séparatiste à celle avec le Maroc, au nom du bon voisinage, lequel devrait faire l'objet d'une attention particulière des deux voisins. Dans ce sens, il a souligné que le Maroc était en droit de faire savoir à l'Espagne le prix de ce bon voisinage et qu'«il ne va pas accepter de sous-estimation, afin qu'elle puisse revoir sa politique et ses relations avec son voisin et respecter ses droits comme il respecte les siens».

Cette réaction intervient au lendemain de l'arrivée de plus de 8 000 personnes à Ceuta à la nage ou en traversant la frontière avec le Maroc. L'Espagne a répondu en déployant un important dispositif militaire au niveau de l'enclave.