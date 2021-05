Renault Maroc dévoile ses deux nouveaux véhicules produits à Tanger

Le Groupe Renault Maroc a dévoilé officiellement, mardi, les deux nouveaux véhicules de la marque Renault, Nouvel Express et Nouvel Express Van, produits à l’usine de Tanger. La cérémonie s’est tenue en présence du ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, le directeur général du groupe Renault Maroc, Marc Nassif, le directeur général de l’usine Renault de Tanger, Mohamed Bachiri ainsi que celui de la marque Renault au Maroc, Mohamed Bennani.

Ce projet, qui a été développé lors de la période du confinement, a nécessité l’intégration de processus technologiques intelligents. Il s’inscrit dans le cadre des objectifs du Plan d’accélération industrielle (PAI), visant la montée en gamme et en compétences du secteur automobile marocain, a précisé le ministre.

De son côté, Hélène Le Gal a estimé que la fabrication de ces deux véhicules par le Groupe Renault dans son usine de Tanger prouve qu’il a fait le bon choix en venant s’installer dans cette ville. Le secteur automobile, devenu le premier secteur d’exportation au Maroc, contribue à l’industrialisation du pays, tout en prenant en compte les évolutions du marché, a-t-elle ajouté.

Cette cérémonie a également été ponctuée par la signature de la convention collective de l’usine de Tanger, entre la direction générale de l’usine et l’Union marocaine du travail (UMT).