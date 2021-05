Maroc – Etats-Unis : Blinken consulte Bourita sur le dossier palestinien

Le secrétaire d'État américain Antony J. Blinken s'est entretenu, ce mardi, avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

«Le Secrétaire d’Etat et le Ministre des affaires étrangères ont discuté de leur préoccupation commune concernant la violence en Israël, en Cisjordanie et à Gaza, qui a coûté la vie à des civils israéliens et palestiniens, y compris des enfants», indique une déclaration du porte-parole du Département d'État américain, Ned Price.

Antony J. Blinken a également «souligné l'importance d'un partenariat bilatéral solide et le rôle clé du Maroc dans la promotion de la stabilité dans la région», ajoute la déclaration.

I spoke with Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita about the importance of restoring calm in Israel and the West Bank and Gaza to prevent further loss of life. Morocco is a strategic partner, and we will work together to end this conflict.