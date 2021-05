Crise migratoire : Des migrants marocains arrivent en Andalousie par bateau

En pleine crise migratoire à la frontière entre Ceuta et le Maroc, l'Andalousie a également continué, cette semaine, à recevoir des bateaux de migrants. Selon OK Diario, une dizaine de migrants irréguliers d'origine marocaine ont atteint la plage de Camposoto à San Fernando (Cadix). La communauté a déjà accueilli plus de 2 500 immigrants en situation irrégulière jusqu'à présent cette année, principalement de la province d'Almería rappele le média, en précisant que 800 migrants sont arrivés la semaine dernière.

Ainsi, vers 9h18, les autorités ont reçu un appel les informant qu'un bateau semi-rigide est arrivé à la plage de Camposoto transportant plusieurs migrants. Des membres de la police nationale, locale et de la garde civile se sont rendus sur les lieux pour assister les personnes arrivées et activer le protocole correspondant. Les Marocains ont ainsi été transférés au CATE de San Roque pour recevoir l'aide sociale et sanitaire de la Croix-Rouge et effectuer des tests PCR.

Le média fait également état de «la saturation des centres d'accueil des immigrants» dans la région à cause des arrivées de ces dernières semaines.