L’Espagne alloue 30 M€ au Maroc pour freiner la migration

Le Conseil des ministres espagnol a approuvé, ce mardi, l’octroi de 30 millions d’euros (M€) au Maroc pour contrer les flux migratoires. Au lendemain du passage de plus de 6 000 personnes vers Ceuta, les médias ibériques citant des sources de La Moncloa, précisent que ce budget était déjà à l’ordre du jour et son approbation était programmée depuis la semaine dernière. L’aide permettra de financer les dépenses pour renforcer les patrouilles et la surveillance maritime, l’entretien et la réparation du matériel et des indemnités journalières pour les forces de sécurité, a rapporté El País.

Après l’octroi d’une enveloppe de 32 M€ à l’été 2019, il s’agit de la deuxième aide directe de l’Espagne au Maroc, dans le cadre du renforcement de la surveillance frontalière. En revanche, c’est la première fois que cette somme est incluse au budget du ministère de l’Intérieur. Avec les fonds approuvés, le département aura triplé l’aide allouée à ses principaux partenaires africains pour maîtriser les flux migratoires. Les médias espagnols rappellent que les subventions à la coopération policière pour 2021 s’élevaient déjà à 43,55 M€ contre 13,55 M€ en 2018.

«Bien que les subventions espagnoles à la coopération policière aient été consolidées dans des pays comme le Sénégal et la Mauritanie pour contrôler la route de l’Atlantique, Rabat n’a pas été le principal bénéficiaire», rappelle El País. Le Maroc a précédemment estimé avoir besoin de 434 M€ par an pour couvrir les coûts de contrôle aux frontières.