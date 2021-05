Casablanca : 38 individus interpellés pour dégradation de biens privés et publics

Les éléments de police du district de sûreté de Moulay Rachid à Casablanca ont interpellé, aux premières heures de ce mardi, trente-huit individus, dont cinq mineurs, soupçonnés de refus d'obtempérer, de jets de pierres contre les forces publiques, de dégradation de biens privés et publics et violation de l'état d'urgence sanitaire.

Les services de police de Casablanca avaient été alertés de l'implication d'un certain nombre d'individus, soupçonnés d’appartenir à des factions de supporters de clubs de football, dans l'échange de violences et la dégradation de 23 voitures stationnées sur la voie publique, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. L'intervention des patrouilles de police a fait l'objet d'une violente résistance de la part desdits individus à travers des jets de pierres et dégradation du pare-brise d'un véhicule de police.

Cette opération policière a permis de rétablir l'ordre public et d'interpeller 38 individus, précise le communiqué, notant que les mis en cause majeurs ont été placés en garde à vue, tandis que les mineurs ont été mis sous surveillance policière pour les besoins de l'enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet compétent.