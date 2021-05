Crise migratoire : Pedro Sanchez compte se rendre à Ceuta et Melilla

Le chef du gouvernement espagnol a lu, ce mardi, une déclaration institutionnelle relative à la crise migratoire que connait Ceuta. Pedro Sanchez a annoncé qu’il se rendra à Ceuta et Melilla mais sans donner de dates.

Le chef de l’exécutif a révélé avoir abordé la situation avec le roi Felipe VI «pour analyser les lignes d’actions» que doit prendre le cabinet de crise mis en place depuis hier. Sanchez a également annoncé avoir examiné cette question avec le Josep Borrell, Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et Charles Michel, président du conseil européen. «L’Europe doit apporter des réponses à ce qui se passe dans ses frontières de sud», a-t-il souligné.

Durant son intervention, Pedro Sanchez n’a pas fait mention de contacts avec des représentants du Maroc. Il s’est contenté de le qualifier le royaume de «partenaire et ami de l’Espagne», réitérant la détermination de son gouvernement à «raffermir les relations» avec son voisin. Un message diplomatique éclipsé par l’annonce de ces déplacements à Ceuta et Melilla, visites qui risqueraient d’envenimer davantage les relations entre les deux pays.

Pedro Sanchez a également réitéré que sa «priorité en ce moment est de rétablir la normalité à Ceuta. Ses citoyens doivent savoir qu'ils ont le soutien absolu du gouvernement espagnol et la plus grande fermeté pour assurer leur sécurité et défendre leur intégrité en tant que partie du pays face à tout défi».

Il a ainsi promis l'expulsion de tous les migrants. Promesse qu'il ne peut totalement honorer, puisque les mineurs non accompagnés, entrés à la nage à Ceuta ou Melilla, sont protégés du rapatriement à chaud vers le Maroc par la Charte de protection des enfants de l’ONU. L'Espagne doit les accueillir jusqu'à leur majorité d'âge.