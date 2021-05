Ceuta : Le «sentiment d'insécurité» pousse de nombreux commerçants à fermer leurs magasins

Avec la pression migratoire sur Ceuta, et l’arrivée de milliers de Marocains dans la ville, dont des mineurs, en situation irrégulière, la plupart des magasins du Paseo del Revellín et de la Calle Real de la ville ont baissé leurs rideaux ce mardi. «Le sentiment d'insécurité dû aux nombreux groupes de Marocains présents et le non-respect des mesures préventives contre le Covid-19 a conduit de nombreuses entreprises à ne pas ouvrir», écrit El Faro de Ceuta. Le média espagnol souligne que quelques magasins du marché central de la ville et les kiosques autour de l'enceinte ont toutefois maintenu leur activité.

Tant sur la Gran Vía que sur la Calle Real, la plupart des magasins ont choisi de suspendre leur activité, contrairement aux cafés et bars. Près de la Plaza de África, le «Bazar Sympathy» a été l'un des rares à ouvrir. Son propriétaire, Chandru Mulchand a assuré à El Faro de Ceuta que les gens ont peur car les migrants «entrent en groupe et c'est difficile à contrôler». «Il y a des gens qui n’ouvrent pas pour éviter d'avoir des problèmes», a-t-il dit.

La Confédération syndicale des Commissions ouvrières (CCOO) à Ceuta a appelé, pour sa part, les entreprises et les administrations à de la «compréhension» et «flexibilité» envers leurs travailleurs après la situation exceptionnelle vécue par la ville.