Laâyoune : Plus d'une tonne de résine de cannabis saisie dans une opération antidrogue

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune ont mis en échec, lundi soir, une tentative de trafic international de drogue et saisi une tonne et 264 kilogrammes de chira. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué mardi, dans un communiqué, que les opérations sécuritaires, menées sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont permis d'interpeller deux individus, âgés de 26 et 30 ans, dont l'un est récidiviste, pour liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue.

العيون..إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طن و264 كيلوغرام من مخدر الشيرا، في عملية مشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني pic.twitter.com/8Vhgpd6S87 — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) May 18, 2021

Les perquisitions effectuées à Boucraa ont permis de retrouver deux ballots de chira d'un poids total de 62 kg, avant que les recherches et investigations n'aboutissent à la saisie de deux voitures et de 39 ballots supplémentaires de la même drogue, enfouis aux environs de Gueltat Zemmour, à environ 200 kilomètres de l’est de Laâyoune, précise le communiqué.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les différentes ramifications de cette activité criminelle et interpeller toutes les personnes impliquées dans la commission de ces actes criminels.