Ceuta : Bruxelles appelle le Maroc à «rester engagé» dans la lutte contre la migration irrégulière

La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson a appelé, ce mardi, le Maroc à «rester engagé» dans la lutte contre l'immigration irrégulière, après l'entrée «sans précédent» à Ceuta de milliers de migrants marocains. «Il est important que le Maroc reste déterminé à empêcher les départs irréguliers de migrants», a-t-elle déclaré lors d'un discours en séance plénière du Parlement européen, rapportent l'agence espagnole EFE et El Periodico de Aragon.

Ylva Johansson a qualifié de «préoccupant» le fait qu’«au moins 6 000 personnes, dont de nombreux enfants, soient allées à Ceuta, mettant leur vie en danger» et qu'une personne soit décédée. «La frontière espagnole est une frontière européenne. L'UE veut construire une relation avec le Maroc basée sur la confiance et des engagements partagés, l'immigration étant un élément clé à cet égard», a déclaré la commissaire. Elle a également signalé qu'elle était en contact avec les autorités espagnoles pour connaître l'évolution de la situation qu’elle suit «avec une grande attention» avec le haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, Josep Borrell et le commissaire de voisinage, Olivér Várhelyi.

Des milliers de Marocains, dont des mineurs, des femmes et des enfants, ont regagné depuis les premières heures du lundi, Ceuta à nage. L’enclave espagnole a vécu une nuit mouvementée, la pression migratoire étant sans précédent. Ce mardi, des Marocains se sont rassemblés au niveau de la plage de Tarajal pour tenter de regagner la ville, sous les regards impuissants des forces de l’ordre espagnoles.