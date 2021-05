Ceuta : Des parents refusent d'emmener leurs enfants aux écoles vu la tension ressentie

Plus de la moitié des élèves de Ceuta ont déserté les centres éducatifs et les écoles de l’enclave espagnole, en raison de l’inquiétude et la peur générées par l’afflux massif de migrants marocains au niveau de la frontière, qui atteint désormais 10 000 personnes. Selon El Faro de Ceuta, les écoles et les instituts ont été pratiquement vides en raison du refus de nombreux parents d’emmener leurs enfants aux écoles, en raison de la situation que connaît Ceuta. Des sources pédagogiques, seuls une minorité ont suivi les cours.

Depuis les premières heures du lundi, des migrants ont massivement traversé la frontière à la nage. La situation ce mardi n’a pas été différente, malgré le dispositif sécuritaire mis en place par les autorités de la ville. Des Marocains en situation irrégulière ont été vus partout dan sla ville, certains ayant passé leur nuit dans la rue, le dispositif d’accueil prévu n’étant pas encore mis en place, tandis que ceux déjà existant se sont effondrés face à la pression migratoire.

Lundi soir, le Centre de coopération opérationnelle (CECOR), convoqué en urgence, a annoncé la prise d'une série de mesures, dont le renforcement du dispositif à la frontière et l’hébergement des mineurs marocains à Piniers et aux entrepôts de Tarajal. La Délégation gouvernementale a également demandé à la population de rester calme. «Toutes les actions nécessaires sont menées, en coordination avec le gouvernement espagnol, pour inverser la situation actuelle et revenir à la normale le plus rapidement possible», promet Madrid.