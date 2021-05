Palestine : Les organisations musulmanes de France appellent à une intervention pour la paix

La Coordination des fédérations musulmanes en France a lancé un appel au gouvernement de Jean Castex ainsi qu’à l’Union européenne, pour une intervention au Moyen-Orient, après plusieurs jours d’attaques israéliennes en Palestine. L’instance a appelé à faire cesser un «cycle de violences inouï» qui fait des victimes civiles «de chaque côté», rappelant que «ce conflit n’est pas celui d’une religion contre une autre».

«Les religions appellent et incitent constamment à la paix et à la fraternité. Il s’agit d’un conflit politique qui contrevient au droit international et dont la prise en charge doit être politique et judiciaire», écrivent les signataires, dans un communiqué parvenu à Yabiladi. «Les fédérations musulmanes de la Coordination réaffirment leur solidarité et leur soutien au peuple palestinien face à cette nouvelle vague de violence et d’injustice. Elles dénoncent le sort affligeant des victimes innocentes dans ce conflit qui dure depuis des décennies et qui semble s’aggraver inexorablement», ajoute la même source.

Composée de la Grande mosquée de Paris (GMP), du Rassemblement des musulmans de France (RMF), de la Fédération française des associations islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles (FFAIACA) et de Musulmans de France (MF), la Coordination a souligné que «le bilan des victimes civils à Gaza – majoritairement des femmes et des enfants – ne cesse de s’alourdir et laisse une population meurtrie et traumatisée par ces bombardements continus». «Le territoire de Gaza vit déjà sous un blocus depuis près de 15 ans qui a plongé la population dans une situation humanitaire insupportable», note l’appel.

Cette réaction intervient après un week-end de mobilisation, marqué par des manifestations de solidarité à la Palestine dans plusieurs pays, notamment en France, pour dénoncer les attaques sur Gaza, la Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Dans le quartier de Cheikh Jarrah occupé et annexé par Israël, plusieurs familles palestiniennes ont été délogées de force par l’armée israélienne, depuis le 10 mai.

Le bilan humain fait été de 197 Palestiniens tués, dont au moins 58 enfants, en plus de 1 200 blessés. Du côté israélien, 10 personnes ont été tuées dont un enfant et 282 autres ont été blessées, à la suite de tirs de groupes armés palestiniens depuis Gaza.