Casablanca : Les victimes du projet immobilier Bassatine Bouskoura manifestent contre le promoteur

Des acheteurs qui disent être victimes du promoteur du projet immobilier Bassatine Bouskoura s’organisent pour tenir un sit-in devant le siège social de l’entreprise. Ils dénoncent le blocage de la livraison des appartements qu’ils ont réservés depuis plusieurs années, appelant ainsi à un rassemblement vendredi prochain sur le boulevard Ghandi à Casablanca.

L’Inspection régionale de Casablanca-Settat relevant du ministère l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville a ouvert une enquête, sur la base des plaintes pour escroquerie de centaines de personnes organisées en coordination.

Alyaoum24 rappelle que cette dernière a déjà adressé un courrier au directeur régional de la Direction générale des impôts de Casablanca-Settat, pour enquêter aussi sur les manquements de l’entreprise «Bzioui Immo», qui supervise le projet, en ce qui concerne une exaction de sommes d’argent auprès des clients ou par le biais d’intermédiaire non autorisés par l’administration fiscale à effectuer de telles transactions. Selon les plaignants, nombre d’appartements sont vendus comme étant du moyen-standing, alors qu’ils sont déclarés auprès l’Etat comme étant des logements sociaux et économiques.

Une trentaine d’acquéreurs ont également saisi la justice, ce qui a donné lieu à des enquêtes au niveau de la brigade de lutte contre les crimes financiers pour «fraude et escroquerie» depuis 2017. Les acheteurs auraient subi des «violations à cause de fausses déclarations qui permettent [au promoteur] de bénéficier de subventions et d’exonérations fiscales, alors que les appartements sont vendus à plus de 400 000 dirhams sous divers prétextes». Le site rapporte que la coordination des victimes du projet a également saisi le Palais royal par écrit, «face au refus des porteurs du projet de livrer les appartements depuis plusieurs années».