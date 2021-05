Marrakech : Une rencontre pour rendre hommage à Edgar Morin

Le Salon de lecture de Laila Binbine à Marrakech rendra hommage, mercredi, au sociologue et philosophe Edgar Morin, bientôt centenaire. Lors de cette rencontre, les participants, professeurs, chercheurs et étudiants, ainsi que plusieurs acteurs culturels de la ville ocre célébreront le centenaire de «l’ami de Marrakech» et «père de la pensée complexe», selon les organisateurs. Compte tenu de l’état sanitaire actuel ayant exigé une réduction du nombre de places, les organisateurs assurent que le grand public pourra suivre cet événement en direct sur la page Facebook du salon de lecture.

Bientôt centenaire, Morin, qui est le père de «la pensée complexe», grand humaniste, sociologue et philosophe, reste un «éternel optimiste». Presque un siècle durant, ses engagements, sa résistance et ses combats ont marqué plusieurs générations d'intellectuels. «Sa lucidité et sa pensée clairvoyante et sage continuent à nous marquer et à éveiller les consciences», soulignent les organisateurs.

Edgar Morin a été témoin de toutes les crises majeures du XXème siècle et celles survenues pendant deux premières décennies de ce siècle, de la grippe espagnole à la pandémie du coronavirus, en passant par deux guerres mondiales. Malgré son âge, l'auteur de «La Méthode», né à Paris le 8 juillet 1921, demeure d’une «étonnante énergie» et surtout d’une ferme volonté de transmettre son enseignement qui appelle à faire «des réformes dans tous les domaines de la vie» et insiste sur l'idée d'une «communauté de destin terrestre dont on devrait prendre conscience et que le monde que nous vivons aujourd'hui en a bien besoin».