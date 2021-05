Spoliation immobilière : Lettre ouverte d’un MRE au roi Mohammed VI

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Votre Majesté,

Que Dieu glorifie votre excellence. J’ai l’honneur de solliciter votre intervention et votre soutien concernant.

J’ai l’honneur de m’adresser à Votre Majesté qu’Allah vous protège, dans un dossier de spoliation qui nous ronge depuis des années. Cette tentative de spoliation de notre terre qui est située à Settat, précisément Mzamza Sud province de Settat. Cette terre est en notre possession depuis plus d’un siècle et depuis plusieurs générations. Les documents officiels le prouvent irréfutablement. Mon défunt père, Said Mohamed, l’a exploité jusqu’à son décès en 2015. J’ai ensuite assuré la continuité, qui fut stoppée en découvrant cette tentative de spoliation en 2018.

Permettez-moi, Votre Majesté, de me présenter. Je suis Said Abdelhakim, ingénieur de recherche au Centre national des recherches scientifique en France. Je suis responsable de l’installation européenne de recherche scientifique ALTO, située sur le campus universitaire d’Orsay. Cette infrastructure européenne est unique dans le monde, elle est la seule à produire des faisceaux radioactifs par photofission. Elle produit aussi des faisceaux stables, des faisceaux d’agrégats et des neutrons mono-énergétiques. Elle est aussi impliquée dans les projets pour le spatial.

Nous sommes victimes de notables du douar d’Ouled Slimane et du douar d’Ouled Taleb de Mzamza Sud. Cette bande est composée de l’adjoint du naib, du naib, d'un conseiller de la deuxième chambre, de ses deux fils, et de plusieurs faux témoins de métiers. C’est l’adjoint du naib qui nous a volé, il est soutenu par cette association de malfaiteurs dont objectif est de s’accaparer notre terre par la violence, le faux et usage de faux. Leur «modus operandi» est toujours le même : les terres sont volées et ensuite partagées avec des fausses décisions niabia, les victimes sont nombreuses.

Votre Majesté,

Depuis plus de 3 ans, je lutte contre ces personnes, j’ai déposé quatre plaintes contre eux, par ailleurs, ils ont aussi déposé 2 plaintes à mon encontre. Toutes ces plaintes ont été déposées auprès du tribunal d’instance de Settat.

Mes plaintes :

Mes 2 premières plaintes ont été déposées sous les numéros 2019/3201/55, et 2020/2102/580, le procureur de votre Majesté du tribunal d’instance de Settat a décidé de poursuivre l’adjoint du Naib pour spoliation.

Une plainte a été déposée contre moi, sous le numéro 2020/2102/668, c’est une plainte stratégique afin de bloquer mes quatre plaintes. Elle repose sur des documents falsifiés par le naib et son adjoint, le naib a été limogé de ses fonctions, suite à ma plainte pour falsifications, aux et usage de faux avérés. Cette plainte a abouti à une comparution le 25 janvier, devant le procureur de Votre Majesté; respectant la loi, je me suis rendu de France à cette comparution. Attendu que, nous étions six personnes convoquées, mes cinq adversaires et moi-même. Lors de cette comparution, nous n’étions que deux personnes présentes, l’adjoint du naib et moi-même, les autres n’ont pas daigné se présenter. Depuis cette date, le naib et un des fils du conseiller de la deuxième chambre sont recherchés par les autorités. Il est à noter que les documents présentés par les parties adverses sont toujours légalisés à la commune de Mzamza, je rappelle que le président de la commune de Mzamza est aussi l’un des fils du conseiller de la deuxième chambre. Les deux fils qui témoignent à mon encontre, sont aussi conseillers à la commune de Mzamza. La famille à la main mise sur Mzamza.

Le 22 avril 2021, l’adjoint du naib a comparu devant le procureur de votre majesté (dossier numéro 637/2103/2021), suite à cette comparution et compte tenu des preuves solides et accablantes contre lui, il a été incarcéré à la prison de Settat. Le fils du conseiller de la deuxième chambre est en fuite depuis plusieurs mois, mais il continue à circuler librement à Settat. Naib des terres collectives est en fuite depuis le mois de février. Le faux témoin de métier a été appréhendé le 9 mai (Dossier 731/2104/2021). Le fait le plus flagrant, est que le conseiller de la deuxième chambre est aussi sur la liste des faux témoins à mon encontre, il vient témoigner pour soutenir une personne coupable et incarcérée, il soutient aussi le naib qui est en fuite. Pourquoi ce conseiller témoigne pour des personnes malhonnêtes arrêtées et en fuite ? Sa fonction impose de la hauteur et de l’impartialité.

Votre Majesté,

Au regard des éléments dont nous disposons dans ces dossiers, il se confirme que la mafia continue à agir, et à tout faire pour libérer l’adjoint du naib. Nos adversaires ont commencé leurs basses manœuvres, ils mènent actuellement des actions pour préparer sa libération, c’est le conseiller de la deuxième chambre qui orchestre cette conspiration : il dirige une campagne diffamatoire à l’encontre du procureur de Votre Majesté pour le décrédibiliser afin d’influer sur ses décisions. L’objectif est de déstabiliser les institutions judiciaires, notamment les magistrats et le procureur de votre Majesté, il veut à tout prix soustraire ses deux enfants à la justice, sachant que l’étau judiciaire se resserre sur eux, car les preuves contre eux sont irréfutables. Le conseiller de la deuxième chambre utilise sa noble fonction pour protéger ses enfants et ses amis, malgré leurs actes délictueux. Il se sert de ses fonctions pour faire pression sur les autorités judiciaires. Il prétend faire la loi à Settat, il prétend avoir la capacité de libérer ou d’emprisonner qui il veut, et quand il veut. Et malgré que l’adjoint du naib soit en prison, le conseiller continue de nous intimider, en dépit des décisions de justice, il a même menacé de prendre notre récolte, en utilisant ses propres machines agricoles.

Votre Majesté,

Il a établi ses propres lois, il ne veut pas accepter les décisions de justice. Dans ce contexte, il a fait publier un article dans le journal Assabah, dans cet article diffamatoire et insultant envers le procureur de votre Majesté, il utilise un argument classique éculé, il veut laisser entendre que c’est une affaire politique. Ce qui est absolument faux, car notre affaire a commencé en 2018, utiliser cette argumentation prouve que ces personnes n’ont aucun argument pour se disculper. Les deux enfants du conseiller ont effectué de faux témoignages à mon encontre et m’ont menacé. La justice de votre Majesté est équitable vis-à-vis de vos sujets, et ces personnes refusent cela. Il a décidé détourner l’affaire de son vrai objectif; rendre juste à une famille MRE qui a été spoliée, la politique n’a rien à voir avec cela. Le procureur de votre Majesté combat depuis plusieurs années ces mafias foncières avec abnégation, ses décisions démontrent son intégrité, il fait face avec courage, et permet aux citoyens de bénéficier d’une justice équitable, notamment les MRE. Pour avoir accompli son devoir, il est actuellement calomnié et attaqué par le conseiller de la deuxième chambre. L’unique but de ces personnes, c’est la libération de leur complice, et l’impunité pour les deux fils du conseiller. Si cette personne est libérée, le message pour la justice et les victimes est qu’un conseiller, ses enfants et ses complices sont au-dessus des lois. De plus, cela serait un affront et une humiliation pour nous.

J’ai énormément souffert depuis trois ans, délaissant ma famille, mon travail, j’ai été menacé de mort, agressé et insulté. J’ai toujours respecté la justice de mon pays, je me suis rendu à toutes les audiences malgré la situation sanitaire actuelle, il est difficile de se défendre équitablement, le coût de ces procédures est multiplié par 1 000 pour moi : quand mes adversaires dépensent 10 DH pour moi c’est 10 000 DH. Nous demandons, aujourd’hui, que la justice nous soit rendue, j’ai démontré que nous étions victimes d’une mafia, qui a recours à des méthodes malhonnêtes. Nous remercions et rendons hommage à la justice, et nous croyons en elle, pour sa prise en compte de notre cas. Nos souffrances ne doivent pas être anéanties par les manigances. La justice doit être intransigeante pour éradiquer ces mafieux, nous demandons l’application de la loi, il faut des personnes comme le procureur de votre Majesté au tribunal d’instance de Settat.

Votre Majesté,

Nous (MRE) sommes pénalisés car nous vivons loin de notre patrie, nous le sommes aussi car ces personnes jouent sur le temps pour bénéficier d’une impunité, et ils disposent de ramifications locales. La situation peut s’éterniser, car elle fait partie de la stratégie utilisée contre les marocains résidant à l’étranger (MRE), leur objectif c’est l’enlisement, pour que j’abandonne. Les MRE sont les premières victimes de ces organisations mafieuses qui s’accaparent de leurs biens en leur absence. Les MRE ne peuvent pas être lésés parce qu’ils travaillent à l’étranger, nous sommes des marocains à part entière. Mes frères et moi souhaitons investir dans notre pays et en particulier à Mzamza, mais nous devons être protégés de ces prédateurs mafieux, nous avons des projets que nous pouvons exposer à Votre Majesté. Ces projets pourraient dynamiser la région et créer des emplois. La région de Mzamza dispose de forts potentiels, et nous pourrions contribuer à ce progrès. Les menaces envers nos témoins et nous-mêmes sont permanentes, pour le conseiller nous ne pourrons jamais récupérer notre terre.

Nous vos sujets à l’étranger, nous nous adressons à Votre Majesté, pour que la justice soit appliquée, et pour que notre pays le Maroc continue de nous accueillir et que nos attaches viscérales au Royaume et au glorieux trône Alaouite restent intactes, que la justice et les valeurs morales prônées par l’Islam dont vous êtes le digne héritier ne soient pas bafouées et soient respectées comme il se doit. Votre Majesté, vous seul êtes le garant de l’équité pour chacun de vos sujets et aussi de tous ceux qui sont profondément attachés au Maroc.

Je saisis cette occasion pour exprimer à Votre Majesté ma profonde gratitude, pour votre bienveillance et votre sollicitude envers nous vos sujets à l’étranger. Nous vous sommes éternellement reconnaissants, grâce à votre Majesté nous bénéficions d’une justice équitable et sommes protégés.

Je tenais à remercier Monsieur le Ministre de l’Intérieur, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Madame la Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, chargée des MRE.

Je remercie Monsieur Le Gouverneur de Settat, Monsieur le premier président de la Cour d’appel de Settat, Monsieur le procureur général de Votre Majesté de la Cour d’appel, Monsieur le président du tribunal d’instance de Settat, Monsieur le procureur de Votre Majesté du tribunal d’instance de Settat, ainsi que Monsieur le substitut du procureur de votre Majesté. Je remercie aussi Monsieur le caïd de la deuxième circonscription administrative de Mzamza (Zone urbaine), et les gendarmes de Settat. Sans leur aide, j’aurais été lynché.

Veuillez recevoir, votre Majesté Amir El Mouminine, l’expression de notre très humble et très respectueuse considération, que Dieu vous protège et vous assiste dans l’accomplissement de vos nobles tâches.

Contact: Said Abdelhakim

Email: [email protected]

Telephone: +33698992429