Maroc : Appel à une marche nationale le 23 mai en solidarité avec la Palestine

Le Groupe d'action nationale pour la Palestine a annoncé, cette semaine, l'organisation d'une marche nationale de soutien au peuple palestinien, prévue dimanche 23 mai 2021, à Rabat. Cette manifestation démarrera à dix heures du matin de Bab El Had avant de sillonner les rues de la capitale, indique un communiqué.

Pour l’instance, cette marche est «une expression de la part du peuple marocain de la persistance et de la fermeté de ses positions sur la question palestinienne en tant que question nationale, de la résistance et de la normalisation en tant que trahison nationale et nationaliste». Le groupe a appelé «tout le peuple marocain et toutes ses composantes civiles, partisanes, de droits de l'Homme, syndicale à une participation populaire massive à cette marche».

Celle-ci sera organisée sous le slogan «Le peuple marocain est avec la résistance ... et contre la normalisation. «Afin d'annuler les accords de honte et d'expulser les sionistes du Maroc».

A rappeler que des manifestations ont été organisées dans une cinquantaine de villes au Maroc, dimanche, à l’appel du Front marocain pour le soutien de la Palestine et contre la normalisation.