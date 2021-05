Après le Wydad, le Raja saisit à son tour la CAF pour des «erreurs d'arbitrage»

Sur les pas du Wydad, le Raja de Casablanca a annoncé, dimanche, qu’il adresserait une lettre de protestation à la Confédération africaine de football (CAF). Les Verts comptent y dénoncer «l'arbitrage désastreux» lors de la première mi-temps du match de quart de finale de la Coupe de la CAF les ayant opposé au club sud-africain Orlando Pirates.

Dans un communiqué partagé sur sa page Facebook, le club casablancais dénonce ainsi les décisions de l’arbitre kényan Peter Waweru, qui a dirigé la rencontre. Pour les Verts, «le match a été marqué par des erreurs claires et influentes commises par l'équipe d'arbitrage en privant le Raja Club d'un penalty clair après que le ballon ait été touché avec la main à l'intérieur de la zone d'opérations à la 48e minute». Le Raja ajoute que l’arbitre a également «privé le joueur Soufiane Rahimi d’une occasion pour se retrouver seul face au gardien de but à la 21e minute après avoir annoncé un hors-jeu».

L'équipe marocaine a ainsi condamné «le niveau d'arbitrage de cette rencontre», en s’interrogeant sur les raisons de «l'exposition continue du club à des erreurs d'arbitrage affectant le déroulement de ses matchs et son résultat final».

La rencontre, qui s'est déroulée en Afrique du Sud, s'est conclue par un nul (1-1) positif pour le Raja qui conforte toutefois ses chances de qualification pour les demi-finales de cette compétition.

Vendredi soir, le Comité de Direction du Wydad de Casablanca a annoncé sa décision de saisir les instances de la CAF, en protestation contre l’arbitrage lors de la rencontre entre les Rouge et blanc et le Mouloudia d’Alger. «Observateurs, spécialistes, experts en arbitrage et commentateurs s’accordent à affirmer que ce qui s’est passé durant la rencontre est un massacre arbitral, ayant privé le club d'un avantage après le refus d’un but légitime en prétextant d’un hors-jeu», a fustigé le club dirigé par Saïd Naciri, dans un communiqué.