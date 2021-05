Maroc : Le nouveau siège de la Brigade nationale de la police judiciaire inauguré

Le directeur général de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), Abdellatif Hammouchi, a procédé, dimanche à Casablanca, à l'inauguration du nouveau siège de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), à l'occasion de la commémoration du 65ème anniversaire de la création de la DGSN.

A cette occasion, Abdellatif Hammouchi a effectué une visite dans différents services du nouveau siège, du laboratoire national de la police scientifique et technique et de l'arrondissement de police de Roudani.

Le nouveau siège de la BNPJ, construit au boulevard de Roudani, a été conçu dans un style architectural moderne avec un cachet marocain, dans le respect des normes et standards régissant les infrastructures sécuritaires sensibles. Il s'étend sur une superficie de plus de 16 000 m2, répartie en 6 niveaux, 2 en sous-sol dont un pavillon de chacun d'entre eux a été dédié aux bureaux de la BNPJ.

Outre les bureaux et les espaces de travail, le nouveau siège a été équipé d'un ensemble d'infrastructures sécuritaires pour les besoins des investigations et enquêtes criminelles, y compris les cellules pour les personnes placées en garde à vue, bâties et équipées conformément aux standards de protection et de sécurité internationaux en vigueur, en consacrant des espaces pour les mineurs et les femmes en conflit avec la loi et en dotant ces bâtiments d'un système de contrôle de pointe opérationnel 24 heures sur 24 et d'une clinique équipée de tous les moyens de diagnostic et d'assistance nécessaire dans des cas d'urgence.