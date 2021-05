Le film «C’est mieux là-bas» de Zouhair Chebbale projeté à Strasbourg

Le film-documentaire intitulé «C’est mieux là-bas» du réalisateur marocain Zouhair Chebbale, a été projeté, dimanche à Strasbourg, dans le cadre d’une rencontre organisée à l’initiative du Consulat général du Royaume dans la ville alsacienne.

Il s’agit d’un film-documentaire de 52 minutes qui traite de la migration à travers le cas de deux adolescents de 14 ans qui vivent de chaque côté de la Méditerranée.

Mustapha vit à Casablanca, travaille avec son oncle dans une petite fabrique de meubles et rêve de rejoindre l’Eldorado français. De son côté, Abdelkader est Français d’origine marocaine, qui vit dans une cité et rêve de ses vacances au Maroc.

À travers les conditions de vie, cultures et croyances de ces deux adolescents de même origine nationale et sociale, ce film, sorti en 2005, rend compte de l’idée que «la vie est forcément meilleure ailleurs».

La projection de ce film-documentaire, qui a eu lieu au siège de la représentation diplomatique marocaine à Strasbourg, a été suivie d’un échange entre le réalisateur et l’assistance, composée essentiellement de jeunes, sur les différents aspects de cette production.

Zouhair Chebbale est un auteur et réalisateur de films qui vit à Strasbourg. Il a tourné plusieurs documentaires de société pour les télévisions française et marocaine en rapport avec l’immigration et l’intégration dont «C’est mieux là-bas», «Un piranha sous la capuche», «Paroles de flic», «Migrants mineurs les chemins de l’espoir» et «Hchouma».

Il a également réalisé des courts-métrages de fiction comme «Bawan» et «BZ mon bled».

Chebbale est lauréat Talent des Cités, lauréat Marianne de la diversité, Commissaire à la Société civile des auteurs multimédia à Paris (la Scam) et ancien président de la Société des auteurs de films de la région Grand-Est (la Safire).