Covid-19 au Maroc : La campagne de vaccination élargie aux 45-50 ans [Officiel]

Le ministère de la Santé a annoncé officiellement, ce dimanche, l’élargissement de la campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus aux citoyens âgés entre 45 et 50 ans. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le ministère a appelé, l'ensemble des citoyennes et citoyens des catégories ciblées, à poursuivre l'adhésion à ce chantier national d'envergure, afin de réaliser l'immunité collective et ce en envoyant un SMS au numéro gratuit 1717 ou en consultant le portail www.liqahcorona.ma pour obtenir leur rendez-vous et leur lieu de vaccination.

Le ministère de la Santé a, de même, insisté sur la nécessité de continuer à respecter les mesures préventives et ce, avant, pendant et après l'opération de vaccination contre le virus, afin de contribuer aux efforts visant à circonscrire sa propagation.

Le 8 mai dernier, la campagne de vaccination au Maroc a été élargie pour inclure les personnes âgées de 50 à 55 ans. Depuis quelques jours, plusieurs personnes agées de 45 à 50 ans avaient également obtenu un rendez-vous sans que l'élargissement n'ait été annoncé officiellement.