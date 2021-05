Rabat : Sit-in de solidarité avec la Palestine sans l’intervention des autorités

Le retour du PJD sur le dossier palestinien, se précise. L’ONG «Initiative marocaine d’appui et du soutien», très proche du parti de la Lampe, a organisé un sit-in de solidarité avec la Palestine, samedi 15 mai devant le siège du Parlement. Ont pris part à la manifestation, les parlementaires du PJD Mohamed El Hamdaoui et Abdelali Hamieddin, ainsi que des figures du Mouvement unicité et réforme, comme son président Abderrahim Chikhi et M’Hamed El Hilali membre du conseil national.

Ahmed Ouyahman, président de l’Observatoire marocain contre la normalisation, et Khalid Sefiani, coordinateur du Congrès Nationaliste Islamique, ont pris la parole pour condamner les agressions israéliennes contre les Palestiniens à Al Qods, à Gaza et en Cisjordanie.

Une fois n’est pas coutume, le sit-in s’est déroulé sans l'habituelle intervention des forces publiques de ces derniers mois. Le prétexte des dispositions de l’état d’urgence sanitaire, invoqué par les autorités pour interdire les précédentes manifestations de soutien à la Palestine et contre la normalisation avec Israël, à Rabat et Casablanca, a été mis sous le boisseau. Mieux, le sit-in de ce samedi a eu même droit à une couverture par l'agence de presse officielle.

Al Adl wal Ihsane n’a pas participé à l'action organisée par l’ONG proche du PJD. En revanche, les disciples du mouvement étaient présents en masse lors des sit-in observés dans une vingtaine de villes, au sortir des fidèles des mosquées après la prière du vendredi 14 mai.

AWI se mobilise surtout pour la réussite de la «journée nationale» de solidarité avec les Palestiniens, prévue ce dimanche à partir de 18 heures dans une quarantaine de villes du royaume, à l’initiative du Front marocain pour le soutien de la Palestine et contre la normalisation. Une instance créée en mars ayant exclu le PJD en raison de son approbation de la reprise des relations entre le Maroc et Israël.

Cet élan de solidarité avec la Palestine est appelé à se poursuivre. Le Mouvement Unicité et Réforme a lancé un appel pour coordonner l’organisation d’une grande marche prochainement.