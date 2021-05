L'Espagnol RIU et le groupe Tikida ouvrent un sixième hôtels au Maroc

La chaîne hôtelière espagnole RIU et le groupe Tikida ont annoncé, cette semaine, l'ouverture de l'hôtel Riu Tikida Dunas à Agadir. Une ouverture qui marque «la reprise de l’activité» du groupe espagnol au Maroc et une «relance après la crise sanitaire», rapporte le média Preferente.

Le nouvel établissement familial de quatre étoiles, sixième hôtel de RIU au Maroc, est situé à côté de la promenade de la plage d'Agadir. «Il dispose de toutes les mesures de sécurité grâce aux 17 protocoles RIU et au certificat Welcome Safely, promu par le gouvernement marocain, et qui le certifie en tant qu'espace sûr pour les clients et les employés contre le Covid-19», précise la même source.

«Cette ouverture est une excellente nouvelle pour RIU car il s'agit d'un pemier pas pour relancer notre activité dans ce merveilleux pays. L'ouverture du Riu Tikida Dunas coïncide avec la fin du Ramadan, moment idéal pour que nos clients marocains viennent profiter d'un repos bien mérité dans notre hôtel», déclare Luis Riu, PDG de RIU Hotels. «Sans aucun doute, la meilleure chose à propos de cette ouverture est la reprise pour nos employés, avec tout ce que cela signifie pour leurs familles et l'environnement de l'hôtel», s’est-il félicité.

RIU et le groupe Tikida disposent désormais de 4 hôtels à Agadir ainsi que deux établissements de quatre étoiles à Marrakech.