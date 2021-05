Ligue des Champions : Le Wydad saisit la CAF après à son nul contre le Mouloudia d’Alger

Le Comité de Direction du Wydad de Casablanca a annoncé, vendredi soir, sa décision de saisir les instances de la Confédération africaine de football (CAF), en protestation contre l’arbitrage lors de la rencontre entre les Rouge et blanc et le Mouloudia d’Alger. «Observateurs, spécialistes, experts en arbitrage et commentateurs s’accordent à affirmer que ce qui s’est passé durant la rencontre est un massacre arbitral, ayant privé le club d'un avantage après le refus d’un but légitime en prétextant d’un hors-jeu», fustige le club dirigé par Saïd Naciri, dans un communiqué.

Les Rouge et blanc dénoncent «l’absence d’intervention de la part de l’arbitre central (L’Ethiopien Bamlak Tessema Weyesa, ndlr) et ses deux assistants pour protéger les joueurs du Wydad des interventions agressives» de l'équipe adverse et «ayant du faire l'objet de cartons rouges». «La prestation des arbitres de la rencontre d’aujourd’hui rappelle le scandale dont la famille footballistique africaine et mondiale ont été témoins lors de la Finale de Radès de 2019, ce qui impose une révision globale de la prestation de certains arbitres et une intervention sérieuse des instances dirigeantes du continent africain afin de préserver d’abord leur réputation et s'assurer d'une égalité des chances entre tous les clubs sans discrimination ni exclusion systématique», dénonce encore le club casablancais.

«La direction du Wydad de Casablanca appelle à l’ouverture d’une enquête sur la prestation des arbitres et de prendre les décisions appropriés afin que ce genre de comportements, qui portent atteinte au football africain, ne se reproduisent plus. La direction insiste sur le fait qu’elle défendra les intérêts légitimes du club avec tous les moyens permis par la loi.» Communiqué du Wydad

Vendredi, les Rouge et Blanc ont concédé le nul (1-1), après leur déplacement à Alger pour affronter le Mouloudia Club, dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique. Le Wydad a ouvert le score à la 64e minute sur un penalty de Yahya Jabrane, avant que les Algériens ne marquent un but d’égalité à la 82e. Cependant, à la 35e, le WAC s’est vu refuser un but du milieu offensif Walid El Karti, l’arbitre évoquant un hors-jeu.

En attendant la réaction de la CAF suite à cette saisine, les deux formations croiseront le fer le 22 mai au complexe Mohammed V de Casablanca, lors du match retour.