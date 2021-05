Une commune italienne adopté une motion reconnaissant des victimes des goumiers marocains

Le conseil municipal de Genzano di Roma, située dans la ville métropolitaine de Rome, en Italie centrale, a adopté, cette semaine, une motion pour reconnaître les victimes civiles des goumiers marocains, plusieurs italiens issus de cette commune. Selon le média local Il Caffè.tv, la motion présentée par le conseiller de l'opposition Fabio Papalia a été approuvée à l’unanimité par le conseil, grâce notamment à l'intégration et à l'amendement de la conseillère municipale de la majorité, Marta Bevilacqua.

Le texte «reconnait et confirme les victimes des violences et crimes perpétrés par les troupes franco-marocaines des "Goumiers" pendant la Seconde Guerre Mondiale». Elle permet ainsi l'adhésion à la fête nationale commémorant, le 18 mai, ces faits douloureux de l’histoire de l’Italie, poursuit le média.

Celui-ci cite également parmi les victimes de ces violences et meurtres, la famille Benedetti de Genzano ainsi que la jeune Eugenia Micarelli qui a perdu la vie, alors qu'elle avait été «brutalement tuée par des soldats marocains et algériens qui faisaient partie des alliés lors des batailles de Montecassino dans les villes de Ciociari puis à Rome». «Eugenia Micarelli a été tuée pour sauver un enfant, fille de la famille Benedetti, alors qu'elle revenait de la campagne. Elle avait tenté de défendre des filles et des enfants victimes des violences et des meurtres perpétrés par cette division», conclut-on.