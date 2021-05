France : La justice saisie après l'interdiction d'une manifestation en solidarité avec la Palestine

L’Association des Palestiniens d’Ile de France a saisi, ce vendredi, le Tribunal administratif (TA) de Paris pour suspendre un arrêté préfectoral interdisant une manifestation, prévue ce samedi à Paris, en solidarité avec la Palestine. Jeudi, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin a annoncé avoir «demandé au Préfet de police d’interdire les manifestations de samedi en lien avec les récentes tensions au Proche-Orient». «De graves troubles à l’ordre public furent constatés en 2014», a-t-il ajouté, en annonçant que «consigne a été donnée aux Préfets d’être particulièrement vigilants et fermes».

L’interdiction a provoqué des grincements de dents au sein de l’Association des Palestiniens d’Ile de France, qui a mandaté les avocats Ouadie Elhamamouch, Dominique Cochain et Sefen Guez Guez. Sur son compte Twitter, Maître Guez Guez a évoqué un arrêté «manifestement injuste et abusif». «La France est la seule démocratie à interdire une telle manifestation», a-t-il dénoncé.

