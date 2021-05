Gaza : Le bilan des frappes israéliennes fait état de 109 morts, dont 28 enfants et 15 femmes

Le bilan de l’agression israélienne à Gaza s’aggrave. Pour ce jeudi 13 mai, les chiffres révélés par les autorités palestiniennes font état de 109 morts, dont 28 enfants et 15 femmes, et 621 blessés, rapporte la chaîne Al Jazeera. Ce qui met davantage de pressions sur un système de santé dans la Bande déjà au bord de l’asphyxie à cause de la pandémie du Covid-19.

Cette escalade est appelée à durer dans le temps. Le conseil des ministres israélien, réuni jeudi soir, a exprimé son rejet catégorique de toutes médiations internationales sollicitant la conclusion d’une trêve. Au terme de cette réunion, Benjamin Netanyahu a ainsi annoncé la poursuite de l’opération militaire à Gaza.

Pour sa part l'organisation des Brigades Al Qassam ont lancé jeudi son nouveau missile «Ayache», du nom de son ingénieur Yahya Ayache assassiné en 1996 par les Israéliens, d’une portée de 250 km et qui est capable de frapper des cibles à l’intérieur d’Israël. La branche armée du mouvement Hamas a déjà mis en garde les avions comptant atterrir dans les aéroports israéliens.

Côté diplomatique, l’Organisation de la Coopération islamique tiendra une réunion urgente par visioconférence de son conseil exécutif, à l’initiative de l’Arabie saoudite, le dimanche 16 mai. Une nouvelle occasion pour les membres de condamner les raids israéliens sur Gaza. En revanche, la réunion du Conseil de sécurité consacrée à l'examen de cette crise, prévue ce vendredi, a été reportée à la demande des Etats-Unis au mardi prochain.

Au Maroc, le Front marocain pour le soutien de la Palestine et contre la normalisation, créé en mars dernier, a lancé un appel pour la tenue d’une «journée nationale» de solidarité avec les Palestiniens. Il appelle à des sit-in dans plusieurs villes, dimanche 16 mai à partir de 18 heure.