Après la normalisation, le PJD effectue son comeback sur le dossier palestinien

Après des mois difficiles suite à la signature par Saad-Eddine El Othmani de l'accord de reprise des relations entre le Maroc et Israël, le PJD et en train d’effectuer doucement son comeback sur le dossier palestinien. L’étiquette de «paria» des mouvements islamistes, proches des Frères musulmans, passe au second plan.

Suite aux agressions israéliennes à al Qods et Gaza, le parti de la Lampe multiplie les ouvertures en direction des mouvements et de personnalités palestiniennes. En effet ce soir, le bureau national de la jeunesse du parti organise, par visioconférence, une réunion baptisée «le festival d’Al Aqsa». Sur la liste des invités figurent notamment le Cheikh Sabri Ikrima, prêcheur à la mosquée Al Aqsa, et Kamal El Khatib, vice-président du mouvement islamiste à l’intérieur d’Israël.

Cette rencontre a été précédée par l’appel téléphonique, du mardi 11 mai, entre le député Mohamed El Hamdaoui, qui assure la présidence du comité de soutien à la Palestine fraîchement créé par le PJD, et Moussa Abou Marzouk, vice-président du bureau politique de l’organisation islamiste palestinienne. Le même jour Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, a téléphoné à Saad-Eddine El Othmani.