Covid-19 : La pandémie «aurait pu être évitée», estiment des experts indépendants

Un rapport réalisé par des experts indépendants mandatés par l'Organisation mondiale de la santé, affirme que la pandémie de Covid-19, qui a tué plus de 3,3 millions de personnes, en a infecté des dizaines de millions d'autres et terrassé l'économie mondiale, «aurait pu être évitée». «La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui aurait pu être évitée», a déclaré l'une des coprésidentes de ce panel, Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria.

Dans le rapport publié mercredi 12 mai, les experts dénoncent un véritable «Tchernobyl du XXIe siècle» et réclament d'urgence de vastes réformes des systèmes d'alerte et prévention, rapporte l’AFP. S'il est sévère, le rapport ne pointe pas du doigt un seul coupable. «Cette situation est due à une myriade d'échecs, de lacunes et de retards dans la préparation et la réponse» à la pandémie, a souligné Ellen Johnson Sirleaf, lors d’une conférence de presse. «Il est clair que la combinaison de mauvais choix stratégiques, d'un manque de volonté de s'attaquer aux inégalités et d'un système manquant de coordination a créé un cocktail toxique qui a permis à la pandémie de se transformer en une crise humaine catastrophique», écrivent les experts dans leur rapport.

«Nous pouvons dire qu'il y a eu clairement des retards en Chine, mais il y a eu des retards partout», a commenté l'ancienne Première ministre de la Nouvelle-Zélande, Helen Clark, qui copréside aussi le groupe d'experts. «Trop de temps s'est écoulé» entre la notification d'un foyer épidémique de pneumonie d'origine inconnue dans la deuxième quinzaine de décembre 2019 et la déclaration, le 30 janvier par l'OMS, d'une urgence de santé publique de portée internationale, le plus haut niveau d'alarme, constatent les experts.

Ce rapport est institué par le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en application d'une résolution adoptée en mai 2020 par les États membres de l'organisation. Le panel indépendant, constitué de 13 experts, a passé les huit derniers mois à examiner la propagation de la pandémie et les mesures prises par l'agence sanitaire et par les États pour y faire face.