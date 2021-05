Algérie : Après les sociétés, Abdelmadjid Tebboune à la chasse aux cadres marocains ?

La campagne menée en Algérie par Abdelmadjid Tebboune contre les groupes publics et privés ayant des accords avec des sociétés marocaines vient de faire une première victime. Ainsi, Abdelhak El Mansour, directeur général d’Amana Assurance (ex-SAPS), société spécialisée en assurance de personnes, a été prié par le Conseil d’administration de l'entreprise de quitter le navire, rapporte Le Soir d’Algérie.

De nationalité marocaine, il a été désigné en juin 2019 à la tête de cette filiale commune entre la Société algérienne d’assurance (SAA), directement visée par les directives du président algérien, et le groupe français Macif. Amana Assurance a comme actionnaires également la Banque de développement local (BDL) et la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR), toutes les deux détenues par l'Etat algérien.

Tout porte à croire qu’Abdelhak El Mansour ait été limogé à cause de sa nationalité marocaine. Il est remplacé par le directeur général adjoint, Abdi Mohand-Outabet, à la tête d’Amana Assurance, créée en 2011.

En début de semaine, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné la «résiliation immédiate» des contrats conclus entre des groupes algériens publics ou privés avec des sociétés marocaines. Une injonction du chef de l’Etat qui concerne particulièrement la Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance (CAAR) et la SAA. L’entreprise de téléphonie et internet, Djezzy détenue à hauteur de 51% par l’Etat algérien, est également sommée de mettre fin à ces contrats avec des «sociétés proches de lobbys ennemis de l’Algérie».

Sur un ton menaçant, Tebboune a également mis en garde que tout non-respect de ses ordres sera traité «conformément à la législation en vigueur».