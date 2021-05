Maroc : Une pétition pour qu’un parc casablancais soit rebaptisé «Jardin Abdellah Zaâzaâ»

En début de semaine, le monde politique et associatif marocain a perdu Abdellah Zaâzaâ, ancien détenu politique et ancien membre du mouvement marxiste Ila Al Amam, décédé des suites d’une longue maladie. Une disparition qui a poussé des Marocains à la mobilisation pour rendre un dernier hommage à ce militant. Dans ce sens, une pétition a été lancée sur Change.org, appelant Abdelaziz El Omari, maire de Casablanca, à donner le nom du militant à un jardin de la capitale économique.

«Afin que la mémoire de Abdellah Zaâzaâ et de ses combats pour l’émancipation du peuple marocain soit inscrite dans le patrimoine national et international, demandons à la municipalité de la ville de Casablanca que le Jardin de l’Hermitage soit rebaptisé pour qu’il porte son nom, en hommage à son action, sa personnalité et son dévouement pour les quartiers ouvriers», écrit Yassine Berrada, lanceur de cette pétition. Le texte rappelle qu’Abdellah Zaâzaâ fut un pionnier au sein d’Ila Al Amam et qu’il a été «condamné à subir une peine de 14 ans de détention dans la Maison d'arrêt centrale de Kénitra».

Le texte de la pétition rappelle aussi son rôle dans la création du Réseau des organisations de quartiers de Casablanca (RESAQ) et son ouvrage «Le combat d’un homme de gauche», paru en 2019.

«Rebaptisez le Parc de l’Hermitage du nom de Abdellah Zaâzaâ, afin de rendre justice à son action en faveur de la lutte pour les droits humains, son infatigable dévouement et à sa personnalité, à travers l'hommage de la ville», plaident les auteurs de la pétition.