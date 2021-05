Casablanca : Le parc de Ligue arabe enfin réouvert après réhabilitation

Le parc de la Ligue arabe vient d'ouvrir ses portes au public, mercredi à Casablanca, après sa réhabilitation, pour un coût global estimé à près de 100 millions de dirhams. Le projet s'inscrit dans le cadre de la préservation du patrimoine naturel du parc conçu à partir de 1916 par Albert Laprade sous la supervision d'Henri Prost. Cette réhabilitation ayant débuté en 2018 s'est faite dans le respect des normes modernes relatives à la protection de l'environnement et des infrastructures de divertissement.

Ce parc, situé dans l'arrondissement de Sidi Belyout, dont la réhabilitation a été supervisée par la commune de Casablanca, avec la coopération de la société Casablanca Aménagement, s'étend sur une superficie de 30 hectares. Tous les espaces du parc ont été réaménagés, avec la création d'un parcours sportif, de manèges, de cafés, de kiosques et de sanitaires, entre autres.

Ce parc est considéré comme un des plus importants sites de la ville, représentant un des espaces historiques de la capitale économique les plus prisés de la population locale et de visiteurs en quête de détente et de divertissement.