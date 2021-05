Palestine : Le Hamas souhaite ouvrir une nouvelle page avec le Maroc

Lenmouvement Hamas souhaite ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec le Maroc. Le chef du bureau politique de l’organisation islamiste a pris, hier, l'initiative de téléphoner au chef de l’exécutif Saad-Eddine El Othmani.

L’échange a permis à Ismaël Haniyeh d’informer Saad-Eddine El Othmani sur «les événements dangereux qui se déroulent dans les territoires palestiniens, en particulier à Al Qods-Est et dans la bande de Gaza, les tentatives de judaïsation de la ville sainte et la prise du quartier de Sheikh Jarrah ainsi que les incursions répétées dans la Mosquée Al Aqsa», indique la présidence du gouvernement dans un communiqué publié ce mercredi.

Le chef du gouvernement a réitéré au responsable palestinien «le rejet catégorique du Royaume du Maroc de toutes les mesures des autorités d'occupation qui affectent le statut juridique de la mosquée Al-Aqsa et d'Al Qods Al-Sharif, ou violent les droits légitimes du peuple palestinien». El Othmani a également assuré Haniyeh que le Maroc considère toujours la question palestinienne comme sa «cause nationale».

La semaine dernière, le chef du bureau politique du Hamas a demandé aux pays arabes ayant des relations diplomatiques avec Israël de les suspendre et de rappeler leurs diplomates accrédités à Tel-Aviv pour consultation en riposte aux pénétrations des forces israéliennes sur l’esplanade des Mosquées à Al Qods.



Pour mémoire, le mouvement Hamas avait qualifié la reprise des relations entre le Maroc et Israël de «péché politique qui ne sert pas la cause palestinienne» et de «décision qui encourage l'occupation et nie les droits du peuple palestinien».