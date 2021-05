Aïd Al Fitr : Plusieurs détenus du Hirak du Rif graciés par le roi

Des détenus du Hirak du Rif ont été concernés par la grâce annoncée par le roi Mohammed VI à la veille de la célébration de l’Aïd Al Fitr. Selon plusieurs sources concordantes, Mohamed Bouhanouch (condamné à 15 ans), Wassim El Boustati, Hassan Hajji et Hassan Barba (condamnés à 20 ans) sont concernés. D’ailleurs, la sœur de ce dernier a confirmé cette bonne nouvelle sur sa page Facebook.

Il s’agit également d’Abdelhaq Al Fahsi et Bilal Ahabad (condamnés à 10 ans), Jamal Awlad Abdenabi et Souhaib Akrouh (condamnés à 5 ans) et Youness El Wai (condamné à 4 ans).

Bachir Benchaïb, militant du M20F (condamné à 12 ans en 2012)#FreeKoulchi — #FreeKoulchi (@FreeKoulchi) May 12, 2021

Les mêmes sources précisent aussi que le militant du mouvement du 20 février (M20F), Bachir Benchaïb, condamné en 2012 à 12 ans de réclusion criminelle, a également bénéficié de la grâce royale à l’occasion de l’Aïd Al Fitr.

L'année dernière, des détenus du Hirak ont également bénéficié de la grâce royale, dont El Mortada Iamrachen. Une grâce qui exclut, pour le moment, plusieurs figures de proue du Hirak, dont Nasser Zefzafi.