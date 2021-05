Les raids israéliens sur Gaza permettent au PJD de renouer avec le Hamas palestinien

Après une brouille de quelques mois, les violations israéliennes à Al Qods et Gaza ont permis au PJD de renouer le contact avec le mouvement Hamas. En témoigne l’appel téléphonique, du mardi 11 mai, entre le député Mohamed El Hamadaoui, qui assure la présidence du comité de soutien à la Palestine fraîchement créé par le parti, avec Moussa Abou Marzouk, vice-président du bureau politique de l’organisation islamiste.

A cette occasion, le Palestinien a «salué les efforts déployés par le Parti de la Justice et du Développement au Maroc pour soutenir la résistance du peuple palestinien», ajoutant que le «Hamas connaît les militants du parti depuis des décennies et certain de leur soutien continu au peuple palestinien, et en est bien conscient des circonstances et des contraintes», rapporte le site d’actualité du PJD.

Les relations entre le PJD et le Hamas sont froides. Le mouvement palestinien avait dénoncé l’appui du secrétariat général du parti de la Lampe à la normalisation du royaume avec Israël. La signature de Saadeddine El Othmani de l’accord du 22 décembre, scellant officiellement le rapprochement entre Rabat et Tel-Aviv, avait irrité l’organisation qui contrôle Gaza.