Quatre interpellations à Tétouan pour escroquerie et vol

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan ont interpellé, mardi, quatre personnes âgées entre 19 et 46 ans, dont une femme, pour leur implication présumée dans une affaire d'escroquerie et de vol à l'encontre d'un employé d'une agence de change.

Deux des accusés s'étaient présentés lundi devant un employé d'une agence de change de la ville en prétendant vouloir transférer une somme d'argent en devises, avant de mettre la main sur un montant de 15 000 euros et de prendre la fuite à bord d'une voiture portant une fausse plaque d'immatriculation, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les investigatios et recherches menées par les éléments de la sûreté nationale aussitôt avisés ont permis l'identification et l'interpellation des deux mis en cause et la récupération d'une grande partie de la somme d'argent volée, précise la DGSN dans un communiqué. Il a été ensuite procédé à l’interpellation de la troisième accusée, qui détenait une partie du butin et d'un quatrième suspect, accusé d'avoir changé les plaques d'immatriculation de la voiture utilisée dans cet acte criminel moyennant une partie de l'argent volé.

Trois des mis en cause ont été placés en garde à vue, alors que le quatrième (une femme) a été soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent.