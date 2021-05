Média algérien : La solidarité d’El Othmani avec la Palestine, une «insulte» pour les Marocains

La radio officielle algérienne a considéré, mardi, la solidarité exprimée par le chef du gouvernement marocain avec le peuple palestinien attaqué par l'occupation israélienne comme une «insulte continue au peuple frère marocain». Sur sa page Facebook, la radio a ainsi évoqué une «insulte constante au peuple frère marocain» par…«Le Makhzen». Elle a aussi ajouté une série de hashtag et de commentaires à la capture d’écran du statut de Saadeddine El Othmani comme «Si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux» et le rappel que «la normalisation est une trahison».

Mardi, le chef du gouvernement a indiqué sur Twitter qu’il suit «avec une grande colère les violations des forces d'occupation israélienne contre Al Qods et ses habitants, et leurs attaques contre les fidèles à la mosquée Al Aqsa». Une réaction qui fait suite à celle exprimée par les autorités marocaines par le biais du ministère des Affaires étrangères.

A rappeler que médias et partis politiques algériens ont été mobilisés pour virulemment critiquer le Maroc après l’annonce de la reprise des relations entre le royaume et Israël en décembre. Plusieurs responsables algériens se sont succédé pour critiquer la démarche du Maroc et titiller Rabat sur le dossier du Sahara occidental.