Maroc : L’association Imad pour la jeunesse et la paix organise des distributions de paniers alimentaires

Présidée par Latifa Ibn Ziaten, l’association Imad pour la jeunesse et la paix organise des distributions de paniers alimentaires dans les zones rurales du nord du Maroc, au bénéfice des familles pauvres et à revenu limité. Le 8 mai dernier, elle a annoncé une première distribution de 95 paniers dans la commune de Talambote (province de Chefchaouen).

Les opérations se sont multipliées au cours du mois de Ramadan, en présence de la présidente de l’organisation qui s’est déplacée avec les bénévoles pour la récolte et la distribution des denrées. Le 10 mai dernier, elle et son équipe ont organisé une opération dans les environs e Larache.

Latifa Ibn Ziaten a lancé une cagnotte sur Internet à cet effet, en guise d’«appel à la solidarité, pour aider les familles qui sont dans le besoin et qui parfois sont dans une situation dramatique». «Les sommes récoltées seront converties en paniers contenant des produits de première nécessité, qui seront distribués à ceux qui en ont besoin», explique l’appel à contribution, ajoutant qu’un panier équivaut à 30 euros.

Il s’agit de la deuxième initiative du genre, lancée par Latifa Ibn Ziaten, après un succès de celle lancée l’année dernière. «Je me trouve actuellement au Maroc où les restrictions liées à l’épidémie, la diminution de l’activité professionnelle en particulier, produit des effets dramatiques pour les familles qui se trouvent dans des situations de plus en plus précaires», écrit la présidente de l’association.

«Le peuple marocain fait preuve de solidarité, des initiatives se mettent en place pour aider ceux qui sont le plus en difficulté. Mais dans le contexte actuel, de très nombreuses familles doivent faire face non seulement à la menace sanitaire, mais également à un manque de moyens pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires», ajoute-t-elle.

Latifa Ibn Ziaten décrit également des conditions difficiles, vécues de différentes manières par tous, mais qui ne doivent pas impacter l’esprit de solidarité. «Je sais que la situation actuelle est difficile pour tout le monde, qu’elle vous atteint, vous aussi, émotionnellement, et financièrement peut-être. Mais si vous pouvez faire un don, aussi modeste soit-il, vous m’aiderez à venir en aide à des personnes qui en ont un besoin urgent», écrit-elle à ce propos.