France : Panique dans une basilique de Lyon après la prière d’un musulman pendant la messe

Treize policiers de la brigade anti-criminalité ont été alertés pour une intervention antiterroriste et mobilisés pour intervenir après un signalement «d’un individu avec un sac à dos en train de faire sa prière musulmane dans l’église». Ils ont maîtrisé l’individu récalcitrant à la sortie de la messe, avant de découvrir qu’il s’agit d’un «un marginal inoffensif», écrit Le Monde.

Le quotidien raconte ainsi comment les paroissiens ont cru à une tentative d’attentat à la sortie de la messe, dimanche 9 mai, à la basilique d’Ainay à Lyon. Alertés pour une intervention antiterroriste, les policiers, armés jusqu’aux dents, ont encerclé et maîtrisé un individu récalcitrant, porteur d’un sac à dos, qui venait de prier dans la petite église romane.

Selon un témoin, il avait prononcé «Allah akbar» sur un ton menaçant. Placé en garde à vue, Khrdin A., 44 ans, s’est révélé être un «habitué des rues pavées de ce quartier de la haute bourgeoisie lyonnaise, et même de sa basilique, où il aimait venir "méditer et prier"». En perquisition, les policiers n’ont trouvé aucun élément témoignant d’une éventuelle radicalisation. Sans téléphone, il ne possédait qu’un Coran et un ordinateur non connecté, dans son foyer à Villeurbanne.

Khrdin A. a été déféré à l’audience des comparutions immédiates, mardi 11 mai, pour «violence, outrage, et rébellion». «Il n’a fait que sa prière musulmane dans une église. Sans le contexte actuel, rien de tout cela ne se serait passé, il ne serait pas là. Nous sommes dans une période complètement anxiogène», a déclaré Laure Ladray, avocate désignée d’office, dénonçant une affaire qui «résulterait d’un emballement irrationnel, signe d’une société déstabilisée».