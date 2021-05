Tan Tan : saisie de plus de 6,5 tonnes de résine de cannabis et des armes à feu

A Tan Tan, une opération conjointe entre la police judiciaire et les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a permis de saisir 6 tonnes et 503 kilogrammes de résine de cannabis, des armes à feu et des équipements destinés au trafic de stupéfiants, en plus de l’arrestation de cinq personnes.

L’un des mis en cause est déjà recherché au niveau national, pour soupçons d’association avec un réseau criminel actif dans le trafic international de stupéfiants et de substances psychotropes. Un communiqué de la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN) a indiqué que cette opération a été menée simultanément dans plusieurs zones. En effet, les suspects ont été arrêtés dans la ville de Tan-Tan, tandis que les drogues saisies ont été retrouvées emballées dans 186 paquets, dans des entrepôts et d’autres lieux séparés à la périphérie de Ras Amlil, à environ 65 kilomètres au nord de Tan-Tan en direction de la ville de Guelmim.

TAN-TAN: SAISIE DE PLUS DE 6,5 TONNES DE CHIRA, DES ARMES A FEU ET DES EQUIPEMENTS DESTINES AU TRAFIC DE STUPÉFIANTS, LORS D’UNE OPÉRATION CONJOINTE ENTRE LA POLICE JUDICIAIRE ET LES SERVICES DE LA DGST. pic.twitter.com/x6GJbhiPOt — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) May 12, 2021

Les opérations de ratissage dans les différents lieux ont permis de saisir aussi d’importantes sommes d’argent, trois embarcations pneumatiques, un appareil de détection d’objets métalliques, des jumelles et deux appareils téléphoniques satellitaires. Sept voitures tout terrain ont été saisies, de même que cinq plaques d’immatriculation, un fusil de chasse, dix-neuf cartouches et une arme de sommation.

L’arme à feu a été mise à la disposition du Laboratoire scientifique et technique pour être soumise à l’expertise balistique, tandis que trois suspects ont été placés en garde à vue. Les investigations supervisées par le parquet continuent.