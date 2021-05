Art moderne et contemporain : Des artistes marocains participent à la Menart Fair à Paris

Plusieurs artistes marocains de renommée internationale prendront part à la Menart Fair, première foire internationale d’art moderne et contemporain dédiée aux artistes du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, prévue du 27 au 30 mai à Paris. Il s'agit de Yoriyas, Hassan Hajjaj, Ghizlane Agzenaï et des oeuvres de la défunte Leila Alaoui.

Yoriyas est un photographe et performeur de Casablanca. Son travail a été présenté dans le New York Times, National Geographic, Vogue et The Guardian. Il a reçu plusieurs bourses et prix, notamment le 7e Prix de la photographie africaine contemporaine et le Prix Les Amis de l’Institut du Monde Arabe pour la création arabe contemporaine 2019. Son travail a été exposé dans le monde entier, notamment à la Fondation Hermès Paris, au Musée d’Histoire de Miami, au Festival Art Contemporain de Bâle et au 1-54 African Art Fair x Hassan Hajjaj Marrakech.

Né en 1961 à Larache, Hassan Hajjaj vit et travaille entre Marrakech et Londres. Il évolue entre plusieurs univers artistiques : la photographie, la mode, la musique, le cinéma et le design tout en présentant un point de vue critique et décomplexé sur la société de consommation. Ses œuvres ont intégré des collections de renom comme celle du Musée d’art du comté de Los Angeles (Etats-Unis), du Musée des Beaux-Arts de Virginie (Etats-Unis), de l’Institut des Cultures d’Islam de Paris (France), du Musée Victoria et Albert (Royaume-Uni), la collection Barjeel (Emirats Arabes Unis).

Née à Tanger, Ghizlane Agzenaï est célèbre pour la création de totems colorés et monumentaux. Elle vit et travaille à Casablanca, voyage aux quatre coins du monde pour insuffler et présenter son art. Ses créations sont imprégnées d’une philosophie de vie positive qu’elle transmet ainsi à ses collectionneurs. Considérée comme l'héritière de l'Ecole de Casablanca, elle décline ses œuvres en différents formats sur différents supports : mur, bois, carton, toile, électricité, métal.

Photographe et vidéaste franco-marocaine (1982 – 2016) représentée par la Galleria Continua, Leila Alaoui a étudié la photographie à l’université de New-York. Son travail explorait la construction d’identité, les diversités culturelles et la migration dans l’espace méditerranéen. Elle utilisait la photographie et l’art vidéo pour exprimer des réalités sociales à travers un langage visuel qui se situe aux limites du documentaire et des arts plastiques. Alors qu’elle était mandatée par Amnesty International pour réaliser un travail au Burkina Faso, elle a été victime des attaques terroristes de Ouagadougou du 15 janvier 2016. Elle a succombé à ses blessures le 18 janvier 2016.

Pour cette première édition de Menart Fair, une vingtaine de galeries internationales sont réunies durant quatre jours dans l’hôtel particulier de la maison de ventes Cornette de Saint Cyr, à Paris. La foire accueille 22 galeries internationales et les œuvres d’une soixantaine d’artistes contemporains, liés à des pays du Maghreb et du Moyen-Orient, du Maroc à l’Iran en passant par l’Egypte, la Syrie ou encore le Yémen.