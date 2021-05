Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé, mardi, qu'il a été décidé de ne pas accomplir la prière de l'Aïd el-Fitr dans les Moussalas et les mosquées, en raison de l'affluence observée à cette occasion et des difficultés de garantir les conditions de distanciation, a précisé le département dans un communiqué.