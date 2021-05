Pays-Bas : Badr Hari condamné pour la rupture de contrat avec Enfusion

Le tribunal de Gand a reconnu, cette semaine, le boxeur Néerlando-marocain Badr Hari coupable de rupture de son contrat avec l'organisation de kickboxing Enfusion. Il a ainsi été condamné pour «l’annulation à tort d'un combat à Anvers contre Luis Tavares», écrit la section sport du quotidien L'Algemeen Dagblad (AD).

Badr Hari doit ainsi verser une indemnité de 50 000 euros à Enfusion, selon les documents consultés par le média, qui précise que l’organisation demandait un montant total de 1,7 million d'euros.

En décembre 2017, l'organisation de kickboxing Glory avait annoncé que Badr Hari ferait son retour à Ahoy le 3 mars 2018, au grand dam du contrat qui le liait à Enfusion.

Jacques de Wit, avocat et manager de Hari, n'a pas nié l'existence d'un accord, mais a fait remarquer à Enfusion qu'elle n'avait pas fait d'avance. Cela aurait permis à Hari d'échapper au contrat précédent. Cependant, Enfusion a insisté sur le fait que c'était «une erreur» et a porté l'affaire devant les tribunaux.

Le procès s’est alors ouvert le 6 mai à Gand. Le tribunal, qui a rendu son jugement, a estimé que l’athlète Néerlando-marocain est responsable de la rupture de contrat et l'a condamné à des dommages et intérêts de 50 000 euros, en plus des frais de la justice qui s’élèvent à près de 10 000 euros.