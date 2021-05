La CGEM reporte sine die un webinaire sur les opportunités en Israël

La Confédération générale des entreprises du Maroc a annoncé, ce mardi, le report d’un webinaire de son conseil d’affaires Maroc-Israël. Dans un tweet, le patronat a ainsi annoncé que «le webinaire "Les opportunités commerciales et d’investissement en Israël'" a été reporté», sans expliquer les raisons ou annoncer une nouvelle date pour cette rencontre en visioconférence.

Le webinaire «Les opportunités commerciales et d’investissement en Israël» a été reporté. — CGEM (@CGEM_MA) May 11, 2021

En mars dernier et dans le cadre d’un partenariat stratégique scellé, la CGEM et le Israeli Employers and Business Organizations (IEBO) ont mis en place un Conseil d’affaires bilatéral dont la mission est de promouvoir la coopération entre les deux secteurs privés, notamment à travers l’échange de missions commerciales, l’organisation d’événements B2B et l’implantation d’entreprises marocaines en Israël et d’entreprises israéliennes au Maroc. Ce conseil est présidé par Steve O’Hana pour la partie marocaine.

Le report est annoncé alors que le Maroc a pris part, ce mardi, à la réunion urgente du conseil exécutif de la Ligue arabe consacrée à l'examen de la situation à Al Qods. Une occasion pour Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine, d’exprimer, devant ses homologues arabes, le «rejet catégorique du Royaume du Maroc de toutes les violations et mesures unilatérales affectant le statut juridique d'Al Qods Al-Sharif et les droits légitimes du peuple palestinien frère à réaliser ses aspirations à la liberté et à l'indépendance». La réunion du conseil exécutif de La ligue arabe intervient alors que la tension s’est déplacée d’Al Qods vers Gaza. Le territoire, contrôlé par le mouvement islamiste Hamas, subi depuis hier une agression de l’armée israélienne.

Dimanche, le Maroc a déclaré suivre avec une «profonde inquiétude» les violents incidents à Al Qods. «Le Maroc dont le Souverain SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, préside le Comité Al Qods, considère ces violations comme un acte inadmissible et susceptible d’attiser les tensions», a affirmé le ministère des affaires étrangères, dans un communiqué.