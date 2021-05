Al Qods : Le Maroc condamne les discours haineux d’organisations religieuses extrémistes israéliennes

Le ministre des Affaires étrangères a pris part, ce mardi par visioconférence, à la réunion urgente du conseil exécutif de la Ligue arabe consacrée à l'examen de la situation à Al Qods. A cette occasion, Nasser Bourita a réitéré le «rejet catégorique du Royaume du Maroc de toutes les violations et mesures unilatérales affectant le statut juridique d'Al Qods Al-Sharif et les droits légitimes du peuple palestinien frère à réaliser ses aspirations à la liberté et à l'indépendance». Le chef de la diplomatie a notamment pointé du doigt, dans son intervention, «les discours haineux de certaines organisations religieuses extrémistes israéliennes».

Bourita a souligné également que le Maroc «partage avec ses frères des pays arabes les sentiments de profonde inquiétude face aux événements violents qui se déroulent dans la ville sainte d’Al Qods, en particulier dans le quartier de Sheikh Jarrah».

Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que le roi Mohammed VI, de part sa qualité de président du Comité Al Qods de l'Organisation de la Coopération islamique, continue de défendre la ville sainte et soutenir la cause palestinienne en vue d’«un règlement pacifique basé sur la solution de deux États convenue au niveau international, avec l'établissement de l'État de Palestine aux frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods-Est pour capitale».

La réunion du conseil exécutif de La ligue arabe, de ce mardi, intervient alors que la tension s’est déplacée d’Al Qods vers Gaza. Le territoire, contrôlé par le mouvement islamiste Hamas, subi depuis hier une agression de l’armée israélienne.