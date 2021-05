Maroc : Marhaba 2021 pourra être remplacée par des voyages exceptionnels pour les MRE

La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Marocains résidant à l’étranger, a affirmé ce mardi 11 mai 2021 que des préparatifs sont en cours pour préparer le transit et le retour des MRE. Un retour qui se fera soit avec l'organisation de l'opération Marhaba 2021 ou d'une opération de transit exceptionnelle, a déclaré Nezha El Ouafi qui intervenait à la Chambre des conseillers.

La ministre chargée des MRE a rappelé que malgré la situation exceptionnelle, une réunion du Comité national pour l’opération de transit s'est tenue, le 19 avril dernier, sous la présidence du ministère de l'Intérieur. Une rencontre au cours de laquelle les mesures et procédures liées à l'organisation de l’opération Marhaba à différents niveaux ont été revues et étudiées par les parties prenantes. «Les intervenants ont exprimé leur disponibilité et leur pleine préparation à tous les scénarios possibles», a assuré la ministre.

Nezha El Ouafi a réaffirmé que la décision du Maroc concerne la forme du processus que prendra l’opération cette année, rappelant que sa tenue reste tributaire de plusieurs facteurs et considérations. Elle a ainsi cité l’évolution de la situation épidémiologique du Maroc et des pays d’accueil des MRE, de l’ouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes du Maroc et des pays concernés par cette opération et de la capacité des pays à l’organiser, surtout l’Espagne.

La ministre chargée des MRE a rappelé que le Maroc a annulé l’opération Marhaba 2020, se contentant d’organiser des voyages spéciaux, qui ont permis le retour de 45 000 Marocains et l’entrée de 22 000 véhicules, à travers notamment de liaisons maritimes reliant Tanger Med et Nador à Sète en France et Gênes en Italie. En temps normal, l’opération Marhaba qui se déroule en collaboration avec les autorités espagnoles, permet le retour d’environ 3 millions Marocains résidant à l’étranger chaque été.