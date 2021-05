Asni : L’hommage de la société civile à Eve Branson approuvé par le conseil communal

Le conseil communal d’Asni a approuvé, la semaine dernière, l’hommage que souhaite rendre une vingtaine d’associations locales à Eve Branson, décédée en janvier dernier des suites du Covid-19, pour son engagement et ses services rendus pour la région. Ainsi, la proposition déposée le 15 mars dernier, par les 25 associations locales qui ont demandé de donner le nom de la philanthrope britannique à un tronçon routier reliant le Cercle d’Asni à la Kasbah Tamadot, a été approuvée à l’unanimité des membres présents du conseil.

«Les élus ont voté à l’unanimité pour que cette route porte le nom d’Eve Branson. Mais la procédure va prendre son cours et le conseil attendra le OK des ministères de l’Intérieur et de l’Equipement», nous déclare ce mardi Abderrazzak Zoubair, Project Manager de la Fondation Eve Branson. Ce dernier a pu prendre part à cette session, après avoir été convoqué par le Conseil communal. Dans ce sens, «si le ministère de l’Equipement donne son feu vert au conseil communal, ce dernier reviendra vers nous pour nous demander comment nous voulons cette voie et si nous comptons soutenir ce projet», précise le responsable. «La balle est dans le camp du ministère de l’Equipement.»

Abderrazzak Zoubair affirme également que la famille d’Eve Branson a «beaucoup apprécié» la proposition des 25 ONG locales et «attend impatiemment de voir ce projet aboutir». «Richard Branson est aussi engagé pour la région pour continuer les projets déjà lancés et soutenir la société civile», conclut le Project Manager de la Fondation Eve Branson.

Un hommage en passe de se concrétiser

Pour sa part, Houssein Bahja, président de l’association Tamgounsi à Asni, à l’origine de l’initiative, ne cache pas sa joie sur fond d’impatience. «Le conseil a saisi le ministère de l’Equipement pour savoir si cet avenue portera sur une ou deux voies et ce qu’ils comptent faire pour l’éclairage, le trottoir,…. C’est généralement pour l’aspect du projet», détaille-t-il.

«C’est une excellente nouvelle que le projet ait été voté et qu’on pense déjà à son aménagement. Car une avenue portant le nom d’Eve Branson doit évidemment être à la hauteur.» Houssein Bahja

En janvier dernier, le Royaume-Uni et le Maroc ont perdu la philanthrope britannique et mère de Richard Branson, fondateur de Virgin, Evette Branson, décédée des suites du Covid-19 à l'âge de 96 ans. Militante pour les droits de l’enfant et des femmes, elle avait dédiée sa vie à cette cause, en œuvrant dans la région d’Asni, au sud de Marrakech, à travers notamment sa fondation créée en 2005 et qui œuvrent dans plusieurs projets à forte valeur ajoutée pour la population locale.

En 2015, à Londres, sa fondatrice a été décorée des insignes du Wissam alaouite de l'ordre d'officier, que lui a décerné le roi Mohammed VI en reconnaissance de ses actions humanitaires réalisées au Maroc.