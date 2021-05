Attaques israéliennes : Des discussions maroco-turques pour une réunion du Comité Al Qods ?

Nasser Bourita et son homologue turc Mevlut Cavusoglu. / DR

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu s’est entretenu, lundi, avec son homologue marocain Nasser Bourita. Selon des informations obtenues de sources diplomatiques, Cavusoglu et Bourita se sont entretenus par téléphone et ont discuté de la réunion du Comité Al Qods de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) sur Jérusalem, rapporte l’agence turque Anadolu.

Des sources diplomatiques ont ainsi précisé que Mevlut Cavusoglu, actuellement en visite en Arabie Saoudite, espère réunir ce comité présidé par le roi Mohammed VI après la réunion du Comité exécutif de l'OCI sur la Palestine, qui se tiendra mercredi à Jeddah. Il aurait, dans ce sens, a appelé le Secrétaire général de l'Organisation de la Coopération Islamique, Yusuf al-Useymin.

Samedi, la Turquie a «fermement condamné» les attaques menées, la veille, par les forces de sécurité israéliennes contre des fidèles palestiniens à la mosquée Al-Aqsa, à Al Qods. «Nous appelons le gouvernement israélien à mettre fin sans délai à cette attitude provocatrice et agressive qui vise la liberté de culte du peuple palestinien et le statut de la mosquée Al-Aqsa pendant le mois de Ramadan, et l'invitons à la raison», a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

Pour sa part, le Maroc a déclaré, dimanche, suivre avec une «profonde inquiétude» ces violents incidents». «Le Maroc dont le Souverain SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, préside le Comité Al Qods, considère ces violations comme un acte inadmissible et susceptible d’attiser les tensions», a affirmé le ministère des affaires étrangères.