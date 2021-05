La société civile marrakchie appelle à la valorisation de la mythique Place Jamaâ El Fna

La société civile de Marrakech vient de lancer un appel en faveur de la valorisation de la mythique place de Jamaâ El Fna, inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel depuis 2008 et sur celle du patrimoine mondial depuis 1985 par l'UNESCO. «Nous invitons les habitants et les amoureux de Marrakech à participer vivement au projet de restauration de la dimension épique de la place, afin qu'elle puisse retrouver sa splendeur et sa fonction et son rôle sur les plans esthétique, artistique et spirituel», lit-on dans le document de l'appel, signé par des acteurs associatifs et culturels de la cité ocre.

À cet égard, les acteurs associatifs et amoureux de la cité ocre ont plaidé pour la concrétisation de la Charte de la place Jemaâ El Fna, telle que fondée sur la valorisation de l'approche officielle qui consacre la légitimité et le respect de la loi, en préservant la magie de l'ambiance au sein de cet espace, ainsi que sa spiritualité. Dans ce sens, les parties signataires de l'appel ont salué l'approche de concertation menée avec les acteurs locaux dans l’élaboration des projets de valorisation (éclairage, pavage, signalisation, jardinage …) avant le lancement des travaux, prévus au second semestre de l'année en cours, et l'intégration des innovations numériques dans les domaines de la sécurité, la communication et la documentation.

Elle ont de même exhorté les autorités et les institutions représentatives de la ville à valoriser la Halqa et ses différents arts qui se transmettent de génération en génération, et à prendre soin de la mythique place de Jamaâ El Fna, qui offre des spectacles magiques avec ses acrobates, musiciens, dresseurs de singes, charmeurs de serpents, narratrices des bonnes aventures et conteurs d'histoires tirées de la culture populaire nationale. Ils ont également insisté sur la nécessité de préserver le siège de Bank Al Maghrib jouxtant la place et qui est actuellement en cours de transformation en un musée.